'Misure di emergenza non ci convincono': si dimettono i Lavoratori della Sicurezza della USl VdA

Doccia gelata per la Usl valdostana. Sono state presentate questa mattina al Commissario straordinario, Angelo Pescarmona, le dimissioni in blocco dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Azienda sanitaria valdostana.

Denise Alleyson, Riccardo Brachet Contul, Maria Luisa Colabello, Flaviana Filippetto, Francesco Macrì, Fabio Massa, Salvatore Presta e Tiziana Sibille hannp firmato una nota in cui spiegano che “Pur consapevoli dell’impegno da parte di tutti (datore di lavoro, Rspp, dirigenti, preposti e lavoratori) nel gestire le criticità strutturali e organizzative nonché il contenimento del rischio durante il periodo emergenziale Covid-19, le motivazioni che hanno portato gli Rls a questa grave e sofferta decisione sono da ricondurre al fatto che, malgrado le ripetute segnalazioni e proposte fatte dagli Rls nel periodo febbraio-aprile 2020 al fine di costruire un modello di organizzazione partecipata riguardo la prevenzione del rischio a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non sono seguiti atti concreti in termini di informazione, partecipazione e consultazione con gli Rls”.

Tra le criticità evidenziate, "la mancata consultazione sulla designazione del Rspp e del suo sostituto, la mancata consultazione preventiva in ordine alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione del rischio nell’azienda o unità produttiva attuale dal datore di lavoro".

I lavoratori lamentano anche l'impossibilità "di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori", nonchè "la mancata consultazione in merito all’organizzazione della formazione a favore di lavoratori, preposti e dirigenti fino alla mancata informazione riguardo gli infortuni e le malattie professionali da Covid-19".