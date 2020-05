Mossa (M5S), 'Mie proposte Fase 2 ignorate da Presidente Commissione 'Servizi sociali'

Censimento obbligatorio di appartamenti e case private per i turisti dopo la riapertura degli spostamenti tra le regioni; termoscanner all'ingresso della questura; prestazioni mediche h24 all'interno del carcere di Brissogne. Sono tre proposte riguardanti l'ambito sanitario e volte ad affrontare la Fase 2 dell'emergenza Covid-19 depositate la scorsa settimana alla Quinta commissione consiliare regionale 'Servizi sociali', presieduta da Patrizia Morelli (Av) dal consigliere regionale Luciano Mossa (M5S). Le proposte però non sono nemmeno transitate in Commissione perchè, spiega lo stesso Mossa, la presidente Morelli non ha ritenuto che le iniziative fosse state presentate per l'organismo consiliare da lei coordinato.

Di conseguenza giovedì scorso l'assessore alla Sanità, Mauro Baccega, è stato audito in Commissione ma non ha potuto confrontarsi sulle questioni poste da Mossa né valutarne l'applicazione non essendone stato messo a conoscenza. Sconcerto del consigliere pentastellato, "non so voi ma io sono molto preoccupato per il futuro della nostra regione".

QUI IL VIDEO DI LUCIANO MOSSA CHE SPIEGA L'ACCADUTO