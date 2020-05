Riaprono lunedì mattina gli ambulatori Usl, al via le vaccinazioni ai bimbi

"Riaccendiamo i motori dei servizi sociosanitari valdostani nella consapevolezza che dovremo confrontarci con tempi di attesa più lunghi e distanze interpersonali che non aiutano certo il rapporto con l'utenza, ma l'importante era ripartire nell'attesa di un ritorno alla normalità".

Cosi il Commissario dell'Usl VdA, Angelo Pescarmona, commenta la ripresa, da lunedì 18 maggio, delle normali attività ambulatoriali quali vaccinazioni, visite mediche, screening nonchè attività in libera professione dei professionisti sanitari. Riattivati anche gli interventi chirurgici d'urgenza che dai primi di marzo ad oggi erano stati sospesi per lasciare il posto alle sole urgenze.

Nel corso di una videoconferenza, Pescarmona ha spiegato che sussiste sempre una riduzione della forza lavoro negli ospedali e negli ambulatori Usl perchè ci sono ancora dipendenti in mutua per malattia, tra i quali diversi contagiati da Covid-19, mentre altri godono dei congedi parentali e per l’assistenza ai familiari. "Questa pur temporanea carenza di personale a fronte di un incremento delle richieste di assistenza per patologie diverse qualche problema lo creerà certamente - ha sottolineato Pescarmona - confido nella comprensione degli utenti".

Il Direttore sanitario, Pier Eugenio Nebiolo, è intervenuto precisando che "in questi mesi a causa dell'emergenza Covid abbiamo lasciato indietro alcuni utenti afflitti da patologie croniche e di questi dovremo occuparcene da subito. Stiamo lavorando alla riorganizzazione degli spazi per evitare sovraffollamenti nelle sale d'attesa; è inevitabile che le aree di alcuni ambulatori meno frequentati dovranno essere ridotte quanto a ricettività".

Lunedì mattina, dunque, riprendono le vaccinazioni dei bimbi "e si inizierà - ha detto Maurizio Castelli, Direttore del Dipartimento delle Discipline mediche – dalla fascia 0-15 mesi, che è in ritardo di qualche mese nel protocollo vaccinale. Prima sarà riaperto il Poliambulatorio di Morgex, poi a ruota quelli di Chatillon e di Donnas". Liberi su prenotazione gli accessi al Poliambulatorio in via Rey ad Aosta.