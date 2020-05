Le changement climatique et les glaciers thème de l’Université d’été

L'Ecole Polytechnique de Turin en collaboration avec la Fonation montagne sûre de Courmayeur vient de lancer l'édition 2020 de l'Université d'éte dont les thèmes seront le changement climatique et la fonte des glaciers au calenndrier au mois de septembre à Courmayeur.

Dans le contexte des effets du changement climatique, l'étude des phénomènes liés à l'ablation des glaciers et à la fonte du pergélisol est importante pour comprendre les principaux effets environnementaux sur les territoires alpins, en relation également avec l'économie locale.

L'ob jectif principal de l'école d'été est d'introduire l'approche ''apprendre en faisant''. Les participants pourront apprendre à détecter, traiter, analyser et intégrer les données venant de différentes plateformes afin d'évaluer les effets du changement climatique sur les glaciers et la couche de neige. Ils seront appelés à analyser les mesures structurelles et non afin d'atténuer le risque d'avalanche.

Les participants bénéficieront de la collaboration de spécialistes d'instituts de recherche prestigieux et d'universités et d'experts de renommés, tout en interagissant avec des professionnels et des étudiants venus du monde entier, ce qui en fait un forum unique pour échanger des expériences et partager des opportunités.