Sì a finanziamento di iniziative e progetti per le giovani generazioni

Scade alle e ore 17 di venerdì 22 maggio il termine di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento dell’Avviso pubblico 1-2020 per progetti e iniziative a carattere locale e regionale per le giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili.

L’Avviso riguarda gli ambiti di intervento, inseriti nella proposta progettuale intitolata 'GIOVANIamoci: l’unione fa la FORZA', qui di seguito elencati:

- rafforzare le relazioni positive tra i giovani e gli adulti, cercando di prevenire e gestire fenomeni di bullismo, cyberbullismo, azzardopatia, discriminazioni, mancato rispetto dell’altro, ivi compreso il tema delle pari opportunità;

- contrastare il fenomeno delle dipendenze, compresa la riscontrata abitudine all’abuso di alcool e sostanze da parte dei giovani valdostani, fornendo strumenti utili a creare una retepromuovere tra gli adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso se stessi e come cittadini;

- sviluppare lo spirito di partecipazione e la responsabilità sociale nei giovani;sostenere la fiducia dei giovani nelle Istituzioni preposte a governare, a diverso titolo e con diverse competenze, i temi della sicurezza e della legalitàpromuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

- contrastare il fenomeno delle dipendenze, ivi compresa la riscontrata abitudine all’abuso di alcool e sostanze da parte dei giovani valdostani, fornendo strumenti utili a creare una rete, considerato che il fenomeno del bullismo/cyberbullismo è spesso sottovalutato e vede come protagonisti i giovani, con conseguenze negative dal punto di vista sociale e formativo;

- accrescere il rispetto e la tutela del patrimonio comune.

Possono aderire associazioni giovanili ricomprese nell’elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale; altre associazioni (riconosciute e non); Fondazioni; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (che risultano iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, rispettivamente nel registro delle ODV e nel registro delle APS della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata, come previsto dal Regolamento dell’Avviso 1-2020 alla Struttura politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta (6° piano) entro e non oltre le ore 17 del giorno 22 maggio 2020, a pena di inammissibilità, nelle modalità seguenti: consegna a mano, nell’orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, qualora la situazione emergenziale lo consenta; spedizione a mezzo posta raccomandata; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it

Sulla pagina tematica “Politiche giovanili” del sito istituzionale della Regione è scaricabile il Regolamento e tutta la documentazione ai fini della presentazione della relativa domanda di finanziamento, al link https://www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail e.vettorato@regione.vda.it.