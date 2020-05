I Sindacati Scuola proclamano lo stato di agitazione e mettono sotto scacco l'assessora CErtan

Le Organizzazioni Sindacali della Scuola esprimono stupore e rammarico per l’atteggiamento assunto dall’Assessore regionale all’Istruzione, Chantal Certan, la quale evidentemente preferisce gli annunci a mezzo stampa al confronto con i rappresentanti delle docenti e dei docenti che, da oltre due mesi, consentono lo svolgimento della didattica a distanza, creando dal nulla un nuovo modo di fare scuola.

Il comunicato stampa, che riferisce dei contenuti del Gruppo di lavoro convocato dall’Assessore, è stato diffuso alla vigilia di una riunione nella quale i Sindacati intendevano presentare le osservazioni e le proposte, raccolte mercoledì scorso nelle assemblee in videoconferenza, cui ha partecipato oltre il 50% dei docenti della Valle d’Aosta.

In tal modo - secondo i sindacati - si sarebbe potuto aprire un confronto, in analogia a quello che il Ministro Azzolina sta conducendo con le Segreterie nazionali dei Sindacati, al fine di stilare un protocollo condiviso che consenta la riapertura in sicurezza delle Scuole a partire dal prossimo mese di settembre, come previsto dalla normativa statale vigente.

L’Assessore, dopo aver concordato il mese scorso il confronto con le OO.SS., per qualsiasi decisione e sviluppo dell’emergenza, soprattutto in relazione alla riapertura delle scuole, ha preferito alla politica del confronto quella dell’annuncio, nel palese tentativo di impedire agli insegnanti di presentare il proprio contributo alla ripresa della didattica in presenza ed evitare il confronto sindacale. A tale sgarbo istituzionale si è aggiunto l’aver inviato il materiale su cui discutere durante la riunione alle 17e25 di giovedì ( ieri), rendendo di fatto impossibile il suo studio approfondito prima dell’incontro. A tal proposito, le OO.SS., dopo aver rilevato la grande preoccupazione degli insegnanti soprattutto a seguito delle numerose esternazioni dell’Assessora, su esplicito mandato dei lavoratori, chiedono il rinvio dell’incontro a nuova data da concordarsi, in modo da consentire lo studio dei documenti ricevuti nell’imminenza della riunione già convocata. Sarà così possibile dare un contributo costruttivo alla discussione, come d’abitudine, in particolare su tema della sicurezza.