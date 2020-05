Il mondo della musica e della cultura piange la morte di Ezio Bosso

Aveva promesso, con il suo immancabile e ampio sorriso, che quel concerto al Forte di Bard che due anni fa aveva dovuto rinviare perchè si era sentito male qualche giorno prima, lo avrebbe comunque organizzato in un'altra data. Non sarà così purtroppo perchè Ezio Bosso, pianista e compositore torinese di fama internazionale, è morto nella notte per un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute. Aveva 48 anni e dal 2011 soffriv di una malattia neurodegenerativa che gli fu diagnosticata subito dopo l’intervento per un tumore al cervello a cui fu sottoposto quello stesso anno. Una forma di sclerosi laterale amiotrofica i primi sintomi di atrofia muscolare si trasformano in pochi anni nella compromissione totale delle funzioni vitali.

"Se mi volete bene, non chiedetemi più di sedermi al pianoforte e di suonare - aveva annunciato lo scorso settembre - tra i miei acciacchi adesso ho anche due dita fuori uso. Se non posso dare abbastanza al pianoforte, è meglio lasciar perdere". Pochi giorni fa aveva detto agli amici che dopo l'isolamento per la pandemia Covid-19 avrebbe voluto "Abbracciarvi tutti. Di natura sono timido, riservato, e con il corpo ho un approccio particolare. Non abbraccio chiunque, solo chi amo. Sempre avvolgendo l’altro totalmente. Questa astinenza forzata mi pesa. Sarà interessante ritrovare un rapporto fisico. Magari ci sarà un po’ di imbarazzo, magari un po’ di paura. Ci metteremo a ridere o ci spunteranno le lacrime. Non so come sarà. Ma qualsiasi cosa sia sorrideremo. Felici di essere vivi".

«La prima cosa che farò è mettermi al sole. La seconda sarà abbracciare un albero». Dalla sua casa di Bologna, Ezio Bosso stilava così, mettendoli in fila pochi giorni fa, nell’ultima intervista al Corriere, i propositi per quando «si apriranno le gabbie». Purtroppo, però, non sarà così. Ezio Bosso è morto. Direttore d’orchestra, compositore e pianista, Ezio Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971. Aveva 48 anni. Bosso conviveva ormai dal 2011 con una malattia neurodegenerativa che gli fu diagnosticata subito l’intervento per un tumore al cervello a cui fu sottoposto lo stesso anno.