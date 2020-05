Truffa l'anziana che doveva accudire, arrestato amministratore di sostegno

Diego Contardo, 46 anni, residente a Nus, già consulente immobiliare e nell'ambito della sicuezza, è stato arrestato ieri dai carabinieri in forza alla Procura di Aosta accusato di peculato.

L'uomo è stato agli arresti domiciliari su istanza del pm Luca Ceccanti, che ha coordinato le indagini. I fatti risalgono al 2016; secondo l'accusa Contardo, dopo aver carpito la fiducia di un'85enne valdostana non più autonoma da alcuni anni, si sarebbe fatto nominare suo amministratore di sostegno riuscendo a sottrarre dai conti dell'anziana circa 50 mila euro almeno sino al dicembre scorso.

Particolare rilevante, in base alle indagini dei carabinieri, il valdostano in questi ultimi quattro anni si sarebbe in realtà occupato ben poco delle necessità dell'ottuagenaria, giungendo a intascare persino i soldi destinati alla retta mensile della casa di riposo dov'è ospitata.