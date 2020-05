Una Valle d’Aosta migliore, dopo il Covid-19

Nel suo pamphlet Stefano Aggravi, già Assessore alle Finanze della Regione Autonoma Valle d’Aosta, cerca di fornire ai lettori alcuni spunti di riflessione su quelle che potranno essere le future idee di rilancio e cambiamento della Valle d'Aosta.

In particolare, l’attenzione dell’analisi si concentra sulla questione mai risolta dell’autonomia finanziaria della Regione Autonoma e degli accordi finanziari che questa ha sottoscritto con lo Stato centrale, nonché di alcune proposte e riflessioni in campo economico e sociale per il rilancio della Valle anche a fronte dell’attuale emergenza dovuta all’epidemia da Coronavirus.

La presentazione del libro, considerate anche le vigenti disposizioni in materia sanitaria, si svolgerà via web con una diretta Facebook (www.facebook.com/stefanenko85) alla quale parteciperanno i giornalisti Benoit Girod (ANSA) e Daniele Mammoliti (LaStampa).

L’ebook e la versione cartacea saranno poi disponibili a partire dal 18 maggio prossimo sulla piattaforma di Amazon.