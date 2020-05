Rinascimento Aosta esce dai confini comunali e annuncia presentazione lista alle regionali

Le sollecitazioni perché Rinascimento Aosta portasse a livello regionale “nuovo modo di fare politica, lontano da schemi obsoleti, clientelari e scollegati dalla realtà di cittadini, imprese e operatori”, ha convinto il Direttivo dell’Associazione presieduta da Giovanni Girardini, ad uscire dai confini comunali.

“In questo periodo Rinascimento Aosta è cresciuta per il suo modo di operare teso a “rompere la deriva ultradecennale delle varie Amministrazioni Regionali succedutesi”.

Rinascimento Valle d’Aosta denuncia le inefficienze di Piazza Deffeyes per l’adozione di strategie del tutto scoordinate e mai corroborate da approfondite analisi gestionali ed economiche di fattibilità; grandi opere, sovente rimaste incomplete a titolo esemplificativo ma non esaustivo Trenino di Cogne, Università nuova, Area Megalitica, Aeroporto) e comunque di dubbio profilo in termini di sostenibilità economica come per il Casinò.

Il Movimento denuncia poi “la totale assenza di attenzione al comparto produttivo, alle imprese di capitali e di persone, ai lavoratori autonomi con e senza Partita Iva, al mondo dei liberi professionisti, il tutto cullando l’insana utopia di attingere senza limiti alle risorse pubbliche, in primis dalla Regione ma anche da tutte le Partecipate Regionali, quali erogatrici di posti di lavoro”; e ancora la totale disattenzione verso uno sviluppo reale dell’autonomia, tristemente conclamatasi anche in questa emergenza sanitaria. IL tutto condito da un “sostegno disomogeneo alle diverse aree del territorio, in funzione di interessi politici e di parte”.

Per tutto questo e tanto altro il Presidente dell’Associazione, Giovanni Girardini, annuncia che “l’Associazione Rinascimento Aosta muta la sua denominazione in Rinascimento Valle d’Aosta e, nel confermare la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Aosta, annuncia oggi l’impegno per le prossime elezioni regionali, avviando dalla data odierna un percorso di analisi e consultazioni in merito alla composizione di un programma, di una squadra e di un assetto che rispecchino i principi fondanti dell’Associazione”.

Rinascimento Valle d’Aosta spiega in una nota di avere aperto le porte “quanti fossero interessati al progetto a mettersi in contatto attraverso il sito web www.rinascimentoaosta.com”.