Aosta: Da mercoledì si torna a pagare la sosta nelle 'zone blu'

La Fase 2 delle'emergenza Covid entra nel vivo e con la riapertura di bar, ristoranti e di tutti i negozi il Comune di Aosta riatttiva da mercoledì 20 maggio, i parcheggi in struttura 'Carrel', 'Consolata' e 'de La Ville', con le medesime modalità di fruizione precedenti alle ordinanze di chiusura.

Sempre da mercoledì sarà ripristinato il pagamento del parcheggio dell’ospedale 'Parini' e degli stalli di sosta 'zone blu' su tutto il territorio comunale.

Poiché l’ultima ordinanza comunale, del 30 aprile scorso, prevedeva il protrarsi della chiusura dei tre parcheggi, il mantenimento in attività del parcheggio dell’ospedale in regime di sosta gratuita e la gratuità degli stalli di sosta a pagamento fino al 17 maggio, la nuova ordinanza proroga il regime di gratuità per altri due giorni, appunto fino al 20 maggio.