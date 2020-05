L’Agence régionale de l’environnement participe au projet Pulvirus

Offrir des informations, des réponses et des indications aux institutions et aux citoyens, sur la base de données scientifiques, de compétences et d'expériences dans le domaine de la pollution atmosphérique et du Covid-19. Avec ces objectifs naît l'alliance scientifique entre l'Enea, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) et le Système National de Protection de l'Environnement (composé de l'Ispra et des Agences Régionales du Système National de Protection de l'Environnement).

La collaboration a été annoncée lors du lancement d'un projet de recherche conjoint appelé Pulvirus.

Il s'agit d'une initiative nationale en lien avec le service national pré-opérationnel en cours de définition ''Qualité de l'air - Mirror Copernicus'' et en relation étroite avec le projet européen Life-Prepair sur le bassin du Pô, qui vise à mettre en commun les ensembles de données, de compétences et d'expériences en cours disponibles pour les trois institutions et vérifier les outils que la communauté scientifique s'est donnée pour soutenir les politiques environnementales et sanitaires.