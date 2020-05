Oggi al via Coordinamento Fase 2 per riapertura attività produttive in Valle

E stata convocata per oggi, giovedì 14 maggio alle ore 16, dal Presidente della Giunta e dall'assessore regionale alle Politiche del lavoro, Renzo Testolin e Luigi Bertschy, la prima riunione in videoconferenza con il Comitato di Coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per permettere la riapertura dal 18 maggio delle attività nella fase 2 dell'emergenza covid-19 in Valle.

Obiettivo primario della video-riunione è di stabilire un serrato calendario di lavori, finalizzato alla validazione dei protocolli per la sicurezza nei differenti ambiti produttivi.

Il Comitato di Coordinamento è coordinato dall’assessore Bertschy ed è composto dai vertici regionali dirigenziali dei diversi settori sanitari e della sicurezza sul lavoro,tra i quali il Direttore della struttura di Igiene e sanità pubblica; l’Arpa, l’Ispettorato del lavoro, il Comandante dei Vigili del fuoco, il direttore dell’Inail, il direttore dell’Inps, il presidente del Celva.