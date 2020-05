Lunedi 18 maggio riaprono bar, ristoranti, parrucchieri e tutti i negozi al dettaglio

La Giunta regionale torna sui suoi prudenti passi e decide il 'liberi tutti' per lunedì 18 maggio: oltre ai negozi di abbigliamento, oggettistica, accessori ecc. riapriranno anche bar, ristortanti, parrucchieri ed estetisti seppur con alcuni limiti che saranno dettagliati in una delibera che sarà emessa domani venerdì 15 maggio.

La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di oggi al termine della riunione del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, neo organismo coordinato dall'assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy, che sovrintende al tema della sicurezza sul lavoro in ambito regionale.

"Il Comitato - si legge in una nota - incaricato dal Governo regionale di validare i protocolli discendenti che stabiliranno le regole per la riapertura dei singoli settori produttivi, ha esaminato e validato i comparti la cui ripresa è considerata particolarmente urgente e cruciale per la nostra regione, ovvero la somministrazione alimenti e bevande e il settore del benessere, rappresentato dalle categorie di parrucchieri ed estetisti".

"In questa fase – spiegano il Presidente della Giunta, Renzo Testolin e l’assessore Bertschy – è importante garantire la ripresa delle attività tenendo conto dell’andamento dell’epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e dei clienti, puntando anche a una responsabilizzazione dei cittadini siano essi clienti o operatori: la salute di tutti deve essere un obiettivo comune".

E poi: "I protocolli, oggetto dell’ incontro odierno, ci permettono di essere pronti per l’apertura prevista dal 18 maggio in avanti e hanno fornito elementi su cui è iniziato un proficuo confronto tra le parti che continuerà sui vari protocolli che dovremo adottare". L’obiettivo comune "rimane quello di accompagnare, in sicurezza, la ripartenza dell’intero sistema produttivo valdostano, tenendo conto delle singole peculiarità che caratterizzano il contesto produttivo valdostano".

Il Comitato "proseguirà nei prossimi giorni ad esaminare e validare tutti gli altri protocolli che perverranno da parte del Governo centrale; in realtà sui protocolli la Valle potrebbe adottare il 'modello Emilia Romagna', protocollo innovativo descritto in altro articolo odierno di Aostacronaca.