Al via domande per indennizzo lavoratori autonomi e liberi professionisti

Dalle ore 12 di domani, venerdì 15 maggio, sarà possibile presentare le domande alla Regione per l’accesso alla misura 'Indennizzo per la sospensione dell’attività'. Si tratta di un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle, che hanno sospeso l’attività, nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I beneficiari dovranno inoltre essere titolari di una posizione previdenziale obbligatoria. La misura è riservata a coloro che, in base al proprio inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma telematica - registrandosi per chi non lo avesse ancora fatto - all’indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it della piattaforma telematica unica, il cui link è disponibile anche sul sito www.ohmyjob.it alla voce “#nessunosaràescluso – Misure Regionali”. Coloro che si sono già registrati per accedere ad altre misure, non dovranno più rifare tale operazione, in quanto la stessa rimane valida per tutte le misure a cui gli utenti avranno diritto.

Alla pagina www.ohmyjob.it sono inoltre disponibili le istruzioni per la compilazione delle domande online.