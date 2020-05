Aosta: Al Quartiere Cogne servono le 'pulizie di primavera'

Com'era già accaduto in passato, non attendono l'arrivo dei Lavoratori di utilità sociale, pur impegnati da anni nella manutenzione di aree verdi e spazi urbani cittadini, i volontari dell'Associazione quartiere Cogne di Aosta.

Oltre alla pressoché giornaliera distribuzione di mascherine, "effettuamente in maniera totalmente volontaristica e autonoma"; spiega Rosalia Ventrini, coordinatrice dell'associazione, dalla scorsa settimana i soci dell'Aqc sono infatti alle prese con la pulizia a fondo di aiuole, marciapiedi e aree di raccolta immondizia nelle vie del 'Cogne'.

I risultati non si sono fatti attendere e si torna a parlare di esempio e modello da esportare per altri quartieri aostani. "Il modello è semplice - Ventrini - ovvero 'pulito chiama pulito' e il nostro impegno per mantere pulite le vie dove viviamo sta dando i frutti sperati". L'Associazione da qualche tempo sta lavorando in sinergia con il Comune di Aosta anche per segnalare situazioni di degrado, anche se occasionali, nonchè la presenza di famiglie in difficoltà. "La nostra rete di contatti si amplia di mese in mese - ribadisce Ventrini - diamo il nostro contributo senza volerci sostituire ad assistenti sociali né a operatori comunali. Vogliamo solo vivere al meglio possibile nel nostro quartiere".