Al via tamponi Covid-19 per dipendenti regionali

Impiegati e funzionari del Dipartimento Cultura dell'assessorato dell'Istruzione, sono stati i primi dipendenti regionali, questa mattina, ad essere sottoposti ai test Covid-19 tramite tampone nell'ambito della campagna di prevenzione avviata la settimana scorsa.

Per abbreviare i tempi dei test ed evitare che i dipendenti si spostassero all'ospedale da campo di fronte alla cabinovia per Pila, due ambulanze del 118 attrezzate per la tamponatura sono arrivate a Palazzo regionale e hanno sostato nel piazzale, dove gli impiegati sono sfilati uno a uno per sottoporsi al tampone. Nei giorni scorsi sono stati tamponati gli operatori delle Forze dell'ordine, terminato il protocollo a Palazzo regionale i test proseguiranno con i lavoratori del carcere di Brissogne, quelli della grande distribuzione e dei servizi essenziali.