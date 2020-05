Ripartenza senza stress per cane e gatto: quali consigli seguire?

Secondo la dott.ssa Chiara Passalacqua, Medico veterinario Esperto in Comportamento e Vice Presidente di S.I.S.C.A (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale), “i nuovi cambiamenti rischiano di creare stress e ansia negli animali d’affezione” quindi è molto importante creare un passaggio graduale mettendo in atto alcuni importanti accorgimenti.

Evitare lo stress da riapertura: ecco i consigli da seguire per aiutare cane e gatto! Mantenere o creare nuove abitudini che poi potranno rimanere anche dopo la ripresa del lavoro.

Si parla di piccole cose, a cui però i cani fanno molta attenzione, come il fatto di prepararsi, vestirsi e scandire almeno alcuni orari con sequenze “rituali” dà un segnale di routine e normalità. “E’ consigliabile creare delle situazioni di gioco in un orario specifico e con delle modalità che potranno poi essere mantenute anche dopo il rientro al lavoro” suggerisce la dott.ssa Passalacqua.

Allenare al distacco: Creare situazioni di saluto e allontanamento dal cane: per esempio, prendere la giacca, le chiavi e salutarlo prima di uscire di casa anche solo per portare fuori la spazzatura, infatti, mentre la durata temporale dell’assenza non viene chiaramente percepita, i segnali sono importanti; Adeguare le passeggiate. Iniziare al più presto a portare il numero, durata e orari di passeggiata gradualmente sempre più vicini a quanto accadrà poi una volta rientrati al lavoro in modo che si stabilisca una routine;Riabituarli a stare da soli.

Creare, o ricreare, un ambiente in casa dove il cane possa sempre trovare silenzio, tranquillità e dormire o riposare indisturbato. Lo si può identificare chiaramente con la sua copertina e giochi e premiarlo quando vi si reca l’abitudine a trovare conforto in questo luogo di rassicurazione resterà anche quando la famiglia sarà assente;Utilizzare i feromoni come quelli di Adaptil e Feliway.

I feromoni sono messaggi naturali di rassicurazione che cani e gatti rilasciano in natura e sono disponibili sia sotto forma di diffusore per ambiente che di collare per cani. In questo momento di indubbio stress collettivo sono un enorme aiuto per i pet poiché li aiutano a raggiungere uno stato di benessere ed appagamento.

L’ideale è iniziare a diffonderli nell’ambiente durante la fase di isolamento e mantenerli durante tutta la prossima fase di graduale ritorno alle attività lavorative ed alla normalità.

Vuoi saperne di più sui feromoni del gatto?

Per chi ha un gatto sono ancora più validi i suggerimenti precedenti: è importante rispettare gli spazi che aveva precedentemente a disposizione (ad esempio una camera, una divano ecc) ed eventualmente crearne di nuovi aggiungendo cucce o scatole, ed invitare al gioco in modo creativo ma senza eccedere nell’eccitabilità.

Anche per il gatto l’improvvisa lunga assenza della famiglia umana potrebbe essere uno stress: se da un lato si riappropria volentieri dei propri spazi, potrebbe risentire dell’improvviso vuoto a casa. (tratto da animalidacompagnia)