Attiva l'ambulanza di biocontemimento donata alla Valle da Fondazione Crt

Impegnata costantemente in iniziative solidali, Fondazione Crt ha consegnato in questi giorni alla Valle d'Aosta due mezzi di soccorso per la Sanità e per la Protezione civile. Si tratta di un veicolo assegnato nell'ambito del bando 'Mezzi per la Protezione civile', e della prima ambulanza di biocontenimento, destinata lo scorso marzo nell'ambito del piano straordinario messo in campo da Fondazione Crt per far fronte all'emergenza coronavirus.

Il mezzo per la protezione civile andrà ai Volontari del Soccorso di Chatillon/Saint-Vincent. La Fondazione Crt ha destinato finora, si legge in una nota, "tre milioni di euro per l'acquisto di nuove ambulanze, mezzi e attrezzature ospedaliere, e ha sostenuto "il ponte aereo della filantropia italo-cinese per il trasporto e la consegna di materiali medico-sanitari urgenti, difficili da reperire non solo in Italia, ma anche sul mercato internazionale.

Fondazione Crt, inoltre, ha offerto alla città e alla Regione un'area delle Officine grandi ripartazioni-Ogr di Torino per l'apertura dell'ospedale temporaneo da un centinaio di posti letto per pazienti di lieve e media entità.