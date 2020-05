La Fondation Sapegno enseigne en ligne la poésie aux jeunes étudiants

Pour adapter ses initiatives à l'urgence Covid-19, la Fondation Natalino Sapegno met en place un nouvel outil pédagogique sur sa chaîne Youtube.

Après ''Gambalesta et Cervellofino'' (disponible en six épisodes, chacun précédé d'une brève introduction sur les règles de la poésie), à partir du 19 mai sera également disponible ''Il viaggio di Gelsomina'', lu par Bruno Germano, auteur du roman en vers, en cinq épisodes.

Dans quelques semaines, il sera possible d'écouter (et d'utiliser en classe) également la lecture complète, accompagnée de la projection du texte, des deux autres romans en vers de Bruno Germano, ''Bastianello'' et ''La congiura dei Tucìd'', ainsi que quelques émissions dédiées aux fondamentaux de la métrique, indispensables pour initier les jeunes étudiants à la poésie.

La Fondation invite les enseignants, s'ils sont intéressés par le projet didactique ''Raccontare in versi'', à la contacter.