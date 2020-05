Il GAL Valle d'Aosta seleziona dei professionisti per l'incarico di DPO

Il GAL Valle d'Aosta rende noto che è stato indetto e pubblicato sul sito dell'associazione, l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, in previsione dell'affidamento del servizio di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GDPR reg. UE 679/2016 e per il ruolo di DPO (Data Protection Officer).

L'incarico che avrà durata pari a 42 mesi consisterà, a titolo esemplificativo, nell'elaborazione della mappatura del flusso dei dati raccolti dal GAL, nell'analisi dei rischi compresi quelli informatici, nella definizione delle misure di protezione da adottare, nello svolgimento del ruolo di DPO ed ogni altra attività necessaria a garantire l'adempimento degli obblighi di legge.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo galvda@pec.celva.it , entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 1° giugno 2020, secondo le modalità specificate nell'avviso.

Sono ammessi a partecipare alla procedura operatori economici, professionisti, in forma singola o associata, studi associati, società tra professionisti, associazioni professionali tra i soggetti predetti, in possesso dei requisiti previsti nell'avviso.

L'incarico è finanziato dalla Misura 19.4 "Gestione e animazione del GAL" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Per chiarimenti ed informazioni i candidati possono rivolgersi al GAL Valle d'Aosta, esclusivamente scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata galvda@pec.celva.it

Per tutte le informazioni necessarie, per consultare l'avviso e la documentazione relativa:

SITO WEB: www.gal.vda.it

LINK AVVISO: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse in vista dell'affidamento dell'incarico servizio di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GDPR reg. UE 679/2016 e per il ruolo di DPO dell'Associazione riconosciuta GAL Valle d'Aosta.