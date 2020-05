Nuove nomine negli organismi della Chambre Valdotaine

Avvicendamenti in arrivo per gli organismi della Chambre valdotaine. Li ha annunciati il presidente, Nicola Rosset, durante l'ultima riunione del Consiglio in cui entreranno a far parte Marco Bich, in rappresentanza del settore Turismo in sostituzione del dimissionario Filippo Gérard, e Marco Lorenzetti per il settore Servizi alle Imprese in sostituzione di Guido Bertolin, che viene a sua volta rinominato in Consiglio in rappresentanza del settore Industria al posto del dimissionario Giulio Grosjacques.

Il Consiglio ha inoltre provveduto a nominare all'unanimità quale componente della Giunta camerale il consigliere Guido Bertolin, in sostituzione di Giulio Grosjacques .

"Con questi passaggi si ricostituiscono al completo gli organi camerali - spiega Rosset - e si tratta di un passaggio estremamente importante in un momento così delicato come quello attuale, che deve vedere la Camera di Commercio nella sua piena operatività".