LA POLITICA IN VALLE D'AOSTA HA FALLITO

"Non è sicuramente notizia di oggi. Il Governo non Governo lavora per aprire le scuole, provvedimento forse utile ad organizzare la festa di fine anno, apre agli sport in montagna ma non all'attività di coloro che sono l'emblema della montagna, le guide alpine". Inizia così un post di Marco Carrel, Animateur de la Jeunesse Valdotaine.

Prosegue nel suo j'accuse: "I 35 Consiglieri, sembrano ogni giorno trovare delle soluzioni mirabolanti sulla crisi sanitaria e su quella economica, cercando di far dimenticare ai valdostani che solamente grazie ai loro giochini elettorali siamo arrivati a questo triste epilogo".

Poi osserva: "La politica si è autodelegittimata e ora le scelte sono in mano ai tecnici e agli scienziati, ma invece di pensare di aprire le scuole (le maestre uno stipendio ce l'hanno), bisogna pensare a salvare i nostri imprenditori e organizzare il rilancio dei settori più importanti (dal turismo all'edilizia) attraverso investimenti e promozione".

Marco Carrel aggiunge: "Capisco che in amministrazione ordinaria, in un clima da "fèso tot me" legato alle eminenti elezioni regionali, non sia facile creare le condizioni per tutto questo, ma alla fine il pasticcio lo avete fatto voi quindi è giusto che lo risolviate".

E sconsolato ma carico di rabbia conclude: "A noi interessa solo che facciate in fretta perché i liberi professionisti falliscono, i commercianti chiudono, ma forse riapriamo le scuole".