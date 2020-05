Il Senatore Laniece chiede al Governo uno sforzo straordinario per il commercio

”Serve uno sforzo straordinario per il Commercio. La situazione è drammatica, il Governo ascolti le proposte dei rappresentanti di categoria per garantire la sopravvivenza di tantissime imprese”. E’ preoccupato il senatore della Valle d’Aosta, Albert Laniece, che si è fatto oggi in Commissione interprete dell’angoscia che la crisi del coronavirus attanaglia aziende e imprenditore del commercio.

Il sen. Laniece in una foto di repertorio

Il senatore dell'Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie Albert Lanièce, a margine dell'audizione in Decima Commissione in Senato dei rappresentanti di Confcommercio ha ricordato che a livello nazionale “il crollo dei consumi è di 84 milioni di euro, con una mortalità che, nella migliore delle ipotesi, si aggirerà attorno al 10% e vedrà scomparire 420.000 posti di lavoro”. In Valle d’Aosta si può ipotizzare che il 30 per cento delle aziende non riapriranno e ciò comporterà una perdita di circa 2000 posti di lavoro. “Il settore – ha sottolineato Laniece - non reggerebbe a un nuovo lockdown, motivo per cui vanno sbloccate nel più breve tempo possibile le risorse, abbattendo letteralmente tutti i passaggi burocratici. Tutto questo è ancor più vero nei territori di montagna, con i piccoli esercizi a conduzione familiare, che svolgono anche una funzione di presidio del territorio e di erogazione di servizi essenziali”. Ha quindi chiesto che “il Governo faccia fino in fondo la sua parte, questo settore merita grande attenzione e un sostegno economico all'altezza dei drammatici problemi che sta vivendo”.