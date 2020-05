D. Pulz (Adu VdA), 'destra fanfarona abbandona il tavolo di lavoro sul piano Sanità

Parte male la task force regionale per l'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta. Almeno secondo un membro del gruppo di lavoro, la consigliera regionale di Adu, Daria Pulz: "Che il mondo sia sottosopra e che stiamo vivendo una fase di pandemica confusione è ormai evidente a tutti - afferma Pulz - tanto che nemmeno l'Aventino è più quello di una volta e ora sono le destre unite a decidere di abbandonare l'aula, in chiaro segno di protesta nei confronti dell'Assessore Baccega e del Presidente/Prefetto Testolin".

La consigliera ha partecipato al primo incontro del gruppo di lavoro costituito in seno alla quinta Commissione 'Servizi sociali' per lavorare alla legge sanitaria e a cui può partecipare un rappresentante per gruppo consiliare. "Alla riunione di ieri - spiega - solo sei consiglieri hanno partecipato per confrontarsi sulla legge. Così come pochissimi gruppi politici hanno inviato proposte, malgrado sembrassero tutti concordi a elaborare il provvedimento dopo aver fatto audizioni dell'unità di crisi, dei vertici dell'Usl, dei sindacati dei medici, per evitare che un'ulteriore fase dell'emergenza epidemiologica possa rimettere in ginocchio la nostra regione".

"Come Adu VdA - aggiunge Pulz - vorremmo che fosse chiaro che noi non risparmiamo certo critiche a questo Governo per come ha gestito l'emergenza, ma con la stessa fermezza non facciamo mancare il nostro apporto nel momento in cui si deve lavorare a una legge che deve facilitarne l'uscita. Abbiamo sentito il preciso dovere di presentare tutte le proposte del caso, dopo un ampio confronto con i sanitari del nostro gruppo".

La consigliera di minoranza afferma di dover "prendere le distanze da una destra fanfarona e ossessionata dal solo obiettivo di sostituirsi al più presto a questa maggioranza; sarà per questo che investe tutte le sue energie nella critica del bando affitti, uno dei pochi atti ben riusciti di questo Governo, come se non fossimo in emergenza, come se la comunità non avesse bisogno di risposte urgenti ed efficaci per ripartire, come se la politica fosse continua campagna elettorale, da una parte e dall'altra".