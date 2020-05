Aosta: Finisce domani la distribuzione delle mascherine

Vanno a ruba i dispositivi di protezione individuale. Estesa a tutto il territorio comunale di Aosta, termina domani con due giorni di anticipo rispetto alla data stabilita di sabato 16 maggio la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche fornite dalla Protezione civile per limitare la diffusione dell'epidemia di Covid-19.

"A causa della massiccia adesione da parte della cittadinanza alla tornata di consegne delle mascherine chirurgiche fornite dalla Protezione civile avvenuta nei giorni scorsi a cura degli Alpini dell'Esercito, si rende necessario modificare il calendario della distribuzione per la consegna delle 2.350 mascherine rimaste", fa sapere in un post su facebook l'amministrazione comunale.



"In particolare - prosegue -, in attesa di prossime eventuali consegne da parte della Protezione civile, la distribuzione si esaurirà con la giornata di giovedì 14 maggio, che avverrà tra le ore 9 e le ore 12,30 in due postazioni ubicate nel parcheggio di regione Borgnalle e nel piazzale della Chiesa di Excenex".