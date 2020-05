Per riaprire i confini della Valle c'è ancora tempo

Riapre quasi tutto la prossima settimana, ma saranno ancora oggetto di confronto tra Governo e territori le tempistiche e le modalità di riapertura dei confini interregionali, per le quali al momento non esiste una visione univoca da parte delle Regioni.

E' quanto emerso durante il confronto tra i Governatori, e premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia per definire le possibilità di ripartenza delle attività sui territori. "Accogliamo con favore l'impegno assunto da parte del Governo nazionale - commenta il Presidente della Giunta, Renzo Testolin - di garantire entro le prossime 48/72 ore l'emissione dei protocolli in merito alle attività ancora da aprire. Questo ci permetterà di fornire alle nostre aziende indicazioni puntuali per organizzare la propria riapertura in sicurezza e di prevedere, compatibilmente con l'andamento della situazione sanitaria, una serie programmata di riaperture".

In base all'accordo dal 18 di maggio sarà possibile una apertura differenziata delle attività a partire dal commercio al dettaglio per poi passare a bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. La data e le modalità di riapertura potrebbero essere rese note in una conferenza stampa organizzata per le 18 di oggi dal Presidente della Giunta.