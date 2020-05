Assessore Baccega, 'Oggi Festa infermiere ha valore altissimo'

Simbolicamente preziosa quanto mai prima, in questi giorni dettati dall'emergenza Coronavirus, si celebra oggi martedì 12 maggio la Giornata mondiale dell’infermiere.

"Questa giornata – ricorda l’assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega – è stata istituita nel 1965 dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (International Council of Nurses - ICN) e dal 1974 si celebra il 12 maggio, anniversario della nascita di Florence Nightingale, la quale è considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica".

Mai come quest’anno – evidenzia l’assessore – celebrare questa giornata diventa importante per riconoscere il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono le tante infermiere e infermieri impiegati in Ospedale, negli ambulatori territoriali e nelle Strutture socio-assistenziali del territorio".

In questi due mesi di pandemia, attraverso le numerose immagini diffuse da tutti i media, abbiamo imparato a vedere questi professionisti all’opera, sempre presenti a supporto dei medici e a fianco dei pazienti

A nome della Giunta regionale l'assessore Baccega ringrazia "tutte le infermiere e infermieri valdostani per l’impegno profuso nella lotta al Covid-19, e per le quotidiane cure prestate a tutti i pazienti".