Sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e alle imprese dei settori turismo commercio e terziario

In un contesto di crisi economica, il covid-19 è comparso come un nemico potente, deciso a sferrare un colpo decisivo all’economia mondiale a cui la nostra Regione non ha potuto sottrarsi.

Infatti le limitazioni imposte a causa del nuovo corona virus stanno avendo delle gravissime ripercussioni di carattere economico e occupazionale, oltre che sociale, che impattano in maniera pesante sui lavoratori e sulle aziende.

Gli Enti Bilaterali vogliono fare la loro parte dando un piccolo aiuto a supporto di settori che includono una considerevole fetta di tessuto sociale oltre che economico della Valle d’Aosta.

L’Ente Bilaterale del Turismo ha stanziato € 400.000,00 a titolo di sostegno al reddito ai lavoratori ed alle aziende associate.

Il fondo è stato suddiviso pariteticamente:

€ 200.000,00 a favore dei lavoratori (150,00 € a nucleo familiare)

€ 200.000,00 a favore delle imprese (300,00 € ad azienda)

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi. L’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario ha stanziato € 300.000,00 a titolo di contributo per garantire un sostegno tempestivo e concreto ai lavoratori ed alle aziende associate.

Il fondo è stato suddiviso pariteticamente:

€ 150.000,00 a favore dei lavoratori (150,00 € a nucleo familiare)

€ 150.000,00 a favore delle imprese (300,00 € ad azienda)

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi. L’iniziativa si pone l’obiettivo di dare un sostegno economico a dei settori resilienti i cui operatori non si arrendono alla crisi, ma continuano a lottare con propositività, tenacia e risolutezza.

Per presentare la domanda occorre accedere alla sezione "COVID-19: SOSTEGNO AL REDDITO" del sito ufficiale www.entibilaterali.vda.it appositamente dedicata all’iniziativa ove sarà possibile scaricare un semplice modulo per la domanda del contributo.