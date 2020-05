In dieci giorni più di 8mila adesioni alla petizione per tornare a camminare in montagna

E’ soddisfatto Sergio Enrico per la condivisione della petizione: “In Valle d'Aosta vogliamo ritornare, con le dovute precauzioni, all'aria aperta” che in dieci giorni è stata sottoscritta da 8.170. “Le richieste che avevamo fatto andavano incontro all’esigenza di poter effettuare attività all’aria aperta”, ricorda Sergio Enrico che sottolinea: “Le prime 4 richieste sono già reali, nell’ultima chiedevamo di poter percorrere i sentieri in piccoli gruppi, logicamente mantenendo le distanze previste, perché ciò aumenta la sicurezza in particolar modo per le persone meno abituate”.

Altre realtà di montagna, sulla scia dei promotori valdostani, hanno lanciato petizioni simili: dalla Valtellina al Cuneese, dall’Appennino al Verbano e in Trentino.

“Durante il periodo purtroppo però – dice rammaricato Enrico - abbiamo avuto anche attacchi, a volte anche pesanti, su questa petizione, per molti non avevamo rispetto per la situazione sanitaria”.

Senza irritazioni o alterazioni alle critiche i promotori della petizione hanno cercato di rispondere moderatamente spiegando quali erano le posizioni che non sembravano così esagerate. “Il fatto che poi gli avvenimenti successivi hanno accettato le nostre richieste è stata una dimostrazione di ciò”, dice Sergio Enrico che ribadisce: “In Valle d’Aosta siamo abituati a vivere molto del nostro tempo all’aperto e l’obbligo di stare chiusi in casa stava creando a molte persone un disagio troppo elevato”.

“In questa prima settimana – dice ancora Sergio Enrico - ho fatto tre escursioni, logicamente frequentando sentieri meno conosciuti e non ho trovato nessuno”.

Per questo consiglia di evitare tracciati particolarmente frequentati anche se però in qualsiasi caso il numero di persone che si incontrato sono sempre in numero decisamente inferiore a quante se ne incontrano all’interno dei centri più abitati.

“Può essere però uno stimolo – conclude Sergio Enrico - a cercare percorsi nuovi, in Valle d’Aosta abbiamo tantissimi percorsi, di tutte le difficoltà e ognuno con un minimo di sforzo può frequentare percorsi maggiormente immersi nella natura che permettono di meglio godere della stessa che in questo periodo è in piena fioritura”.