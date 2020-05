Luciano Mossa (M5S), 'contro Covid censimento case-vacanze, termoscanner in Questura e medico h24 in carcere'

Censimento obbligatorio di appartamenti e case private per i turisti dopo la riapertura degli spostamenti tra le regioni; termoscanner all'ingresso della questura; prestazioni mediche h24 all'interno del carcere di Brissogne. Sono tre proposte riguardanti l'ambito sanitario e volte ad affrontare la Fase 2 dell'emergenza Covid-19 depositate ieri alla Quinta commissione 'Servizi sociali' dal consigliere regionale Luciano Mossa (M5S), in parallelo ai lavori della Seconda commissione 'Affari generali' sui provvedimenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

In merito al censimento delle case-vacanze, "si tratta di circa 3.500 unità abitative, un numero molto consistente che richiede alta priorità nell’applicazione dei protocolli sanitari e nel successivo controllo - spiega il consigliere Mossa - se non saranno censite le abitazioni turistiche e poi controllata l’applicazione dei protocolli sanitari, i valdostani rischieranno una seconda ondata di contagio, nonostante alberghi, B&B e ostelli siano rigidamente sottoposti a protocolli e controlli".

La seconda proposta risponde alla richiesta del questore, Ivo Morelli, di dotare la sede aostana della Polizia di Stato con un termoscanner per la misurazione della temperatura degli utenti. "Infatti, quando riapriranno tutte le attività amministrative, - prosegue il consigliere M5S - saranno notevoli i flussi di persone che accederanno in Questura per i diversi adempimenti: denunce, dichiarazioni antimafia, passaporti e licenze. Inoltre, si prevede un grande afflusso di cittadini stranieri, per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno". Secondo il Questore, la presenza di un termoscanner permetterebbe di evitare l'impiego di personale dotato di termometro alla mano, potendolo invece dedicare ad altre attività emergenziali sul territorio.

La terza proposta, sottoscritta anche dalla Consigliera di ADU VdA, Daria Pulz, è quella di garantire prestazioni mediche costanti alla popolazione carceraria. "Avevamo già evidenziato nel 2018 questa necessità - commenta Mossa - ma l'allora assessora Certan rifiutò di attuarla. La Direttrice della Casa circondariale, durante l'audizione in Commissione del 30 aprile, ha spiegato che le richieste di prestazioni mediche urgenti dei detenuti avvengono sovente al di fuori degli orari di copertura medica (garantita dalle 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali e fino alle 14 in quelli festivi). La copertura h24, è fondamentale al fine di scongiurare il pericolo di contagio all'interno della struttura, nonché i gravi episodi che si sono verificati in altre carceri italiane". Inoltre, considerato il panorama emergenziale attuale, l'assistenza h24 "consente di evitare che la scorta dei detenuti debba essere impiegata e a sua volta esposta al rischio di contagio al Pronto Soccorso".