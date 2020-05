Champorcher: Distribuite 1.400 mascherine ai 390 residenti

Almeno tre per ogni residente: sono infatti 1.400 le mascherine chirurgiche distribuite dalla Pro loco di Champorcher nei giorni scorsi ai 390 abitanti del paese. "Arrivano dopo quelle fornite dalla Protezione civile ma visto che le misure prevedono l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, anche la pro loco ha voluto fare la sua parte", ha spiegato il sindaco, Alice Chanoux.

"E' stata un'iniziativa apprezzata - commenta Chanoux - è stato anche fornito un pacco con una ventina di mascherine ad ogni pubblico esercizio". La distribuzione è avvenuta "porta a porta tramite u volontari, che hanno impiegato circa due giorni". A Champorcher, ricorda il sindaco, "è stato registrato un solo caso di positività al Coronavirus, una persona che si sta sottoponendo al doppio tampone in questi giorni". Sono stati invece "sette gli isolamenti domiciliari" disposti dall'amministrazione comunale. In questa fase "come tutti i Comuni, penso, stiamo cercando di capire - aggiunge Alice Chanoux - in che direzione poter andare in vista della stagione estiva".