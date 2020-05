Verso riapertura 18 maggio bar, ristoranti, parrucchieri e tutti i negozi

Probabilmente, ma il condizionale è ancora d'obbligo, lunedì 18 maggio riapriranno in Valle d'Aosta i negozi di abbigliamento, pelletteria e oggettistica; i bar; i ristoranti; i parrucchieri e gli estetisti. Oggi lunedì 11 maggio i Governatori delle Regioni si sono incontrati con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia; riunione nella quale il Governo ha accolto le richieste di autonomia e vera ripartenza della Fase 2 da parte delle Amministrazioni regionali.

La data è probabile ma non ancora certa: "Le riaperture - ha precisato in una nota diffusa in serata il presidente della Giunta, Renzo Testolin - avverranno previo confronto con lo Stato". Nei prossimi giorni, comunque entro giovedì, saranno emesse le linee guida dei vari settori che indicheranno le modalità per riaprire in modo da poter garantire la sicurezza circa le misure anticontagio. Il Governo avrà la possibilità di intervenire in caso dovessero insorgere nuovi casi di positività da Covid-19 dopo la ripresa di tutte le attività commerciali. Per riaprire negozi e locali dovranno dotarsi di dispositivi protettivi e riorganizzare l'accoglienza di clienti tenendo conto degli obblighi di distanziamento sociale e di igienizzazione.