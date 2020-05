Al via domande indennizzo canoni locazione

Proseguono le iniziative di sostegno regionale a professionisti e aziende locali per la Fase 2 dell'emergenza Covid-19. Si apriranno domani martedì 12 maggio, alle ore 12, i termini per la presentazione delle domande di indennizzo dei canoni di locazione per le imprese e i professionisti.

Il contributo è a fondo perduto e copre il 40 per cento del canone di marzo fino a 500 euro. Sono escluse le attività commerciali con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati.

Le richieste devono essere inoltrate in forma telematica all'indirizzo web misurecovid19.regione.vda.it. Informazioni dettagliate sulla misura di aiuto e su altre forme di sostegno vengono riportate sul sito regionale www.ohmyjob.it.