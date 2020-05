Il Covid-19 azzera anche la Fiha di Barmè di Villeneuve

Stefano Chabod, presidente della Proloco di Villeneuve, comunica di aver deciso, "seppur a malincuore", di annullare la 15esima edizione della 'Fiha di Barmè', kermesse che anima l'estate del paese di alta Valle e coinvolge le cantine del paese.

"Le restrizioni dei Governi italiano e regionale, necessarie al contenimento dell’epidemia da Covid 19 - spiega Chabod - si protrarranno sicuramente ancora per un paio di mesi e ancora dopo saranno scuramente attuate modalità di controllo dei contatti tale da non rendere praticabile una festa come la nostra.

Distanze interpersonali, uso delle mascherine e protezioni varie, controlli rigorosi degli accessi, sarebbero un grosso problema per il solito svolgimento della festa dei Barmè, da sempre un momento di incontri, canti e balli, con un numero considerevole di persone. Senza contare la perplessità che la gente potrebbe avere nel calarsi in un contesto di affollamento così numeroso".

Da qui "la sofferta decisione di rinviare tutto al 2021 - conclude il presidente della Pro loco - e nel frattempo daremo il massimo per organizzare e rendere ancora più bella la prossima edizione".