Questionario sulla Zona Franca per la Ricerca in VdA

L'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato intende sviluppare un'iniziativa che attragga nuovi investimenti innovativi e talenti nella Regione Valle d'Aosta e che supporti le imprese già insediate per favorirne lo sviluppo. Lo rende noto la Newsletter della Camera di Commercio.

In particolare sta valutando l'ipotesi di creare una zona franca regionale per la ricerca per creare un ambiente favorevole agli investimenti delle imprese, con incentivi e agevolazioni finanziarie e fiscali e ad attrarre risorse umane.

A tal fine si richiede gentilmente agli imprenditori del territorio di compilare il questionario in allegato e di inviarlo entro venerdì 15 maggio all'indirizzo e-mail c.bottazzi@regione.vda.it .

Le necessità e le osservazioni rappresentano importanti feedback al fine di poter raccogliere le esigenze del tessuto imprenditoriale del territorio.