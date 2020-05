Lo sfogo amaro di un imprenditore valdostano, 'io non riaprirò la mia attività' - VIDEOTESTIMONIANZA

E' un grido di allarme sincero e trasparente quello lanciato da Pieiller, che elenca le grandi difficoltà che albergatori e imprenditori ma anche commercianti e professionisti dovranno affrontare alla ripresa del lavoro: "Per tutte le attività che si trovano in zone turistiche sarà un disastro. Per la maggior parte dei locali di montagna la panacea del delivery è purtroppo fallimentare".

Un elemento da non sottovalutare per Pieiller è che "la Regione sta annullando tutte le manifestazioni estive rimandandole al 2021 (foire d’été, atelier des metiers, mostra concorso dell’artigianato, ecc.). La cosa certa è che ad oggi ci sono controlli a tappeto su tutte le attività aperte con tanto di sanzioni in svariati casi anche molto dubbie".

QUI IL VIDEOINTERVENTO DI DANIELE PIEILLER