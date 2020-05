Perde il controllo della bici e cade; 50enne in ospedale

Sono in miglioramento le condizioni cliniche di una cinquantenne valdostana rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto verso le 10,30 di sabato mattina lungo la strada regionale 22 di Saint-Pierre.

La donna era in sella alla sua bici quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dela due ruote ed è caduta a terra, riportando svariati traumi. Soccorsa dal 118 allertato da alcuni passanti, è stata ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria del Parini in condizioni complessivamente non gravi.