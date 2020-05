Seconda commissione Consiglio Valle, 'preocupati per ritardi aiuti economici'

Preoccupazione "per il ritardo con cui si stanno concretizzando le varie misure che il Consiglio regionale ha approvato" è espressa oggi in una nota dal presidente della seconda Commissione consiliare 'Affari regionali', Pierluigi Marquis. Parlando a nome dei commissari al termine dell'incontro con l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, per fare il punto sull'applicazione delle misure di sostegno a famiglie e imprese , Marquis ha spiegato che "nel corso dell'audizione è stato assicurato che da domani (martedì 12 maggio ndr) sarà operativa la misura per il sostegno alla locazione di immobili alle imprese e che i primi flussi di pagamento per le misure già attivate saranno effettuati entro questa settimana".

"Ciò non toglie - aggiunge Marquis - il ritardo con cui si sta procedendo. Il 5 aprile scorso, all'inizio del percorso di elaborazione della legge, avevamo chiesto al Presidente della Giunta, Renzo Testolin, di lavorare da subito, e in parallelo alla predisposizione della norma, alla piattaforma informatica per la gestione delle richieste. Così non è stato: l'attivazione del percorso è avvenuta solo il 27 aprile con un ritardo di 22 giorni".

La Comissione confida "che da qui in avanti ci sia massima disponibilità al confronto e che la Giunta e il Consiglio possano dialogare e agire nell'interesse comune di servizio ai valdostani: a questo riguardo, nei prossimi giorni, l'assessore Bertschy si è impegnato a riferire in Commissione sull'andamento dell'applicazione della legge".