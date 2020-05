Alimentation, la Suisse parle Bio

C'est l'agriculture bio qui gagne toujours plus de terrain en Suisse meme avec la ménace Covid qui terrorise l'economie commerciale. Et le cultures de niche, telles que celles des lentilles, sorgho, millet ou chanvre, se développent de plus en plus.

Donc l’agriculture biologique, pratiquée au sein de 7284 exploitations agricoles (+ 3,6% en un an) sur 16% des terres, séduit toujours plus d’agriculteurs. Les données de l’Office fédéral de la statistique publiées lundi confirment le bilan de Bio-Suisse la semaine dernière.

Ainsi, 21% des cultures maraîchères, 29% des légumineuses et 10% des vignes sont exploitées selon ce mode de production. En revanche, la betterave sucrière bio (1%) ne semble pas convaincre les exploitants.

Lié à ce changement d’orientation, la culture du tournesol a progressé (5900 ha, +9,6%) comme celle de l’avoine (1700 ha, +5,2%) et de l’épeautre (5700 ha, +6%). Bénéficiant du même courant, les vaches allaitantes sont plus nombreuses (+2,2%). En vingt ans, leur effectif a triplé (1999: 41’200; 2019: 128’300).