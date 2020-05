Charvensod: Con 'La Gerla' aiuti a famiglie bisognose

Per "essere ancora più vicino ai suoi cittadini in questo momento di difficoltà" il Comune di Charvensod, in collaborazione con la parrocchia di Santa Colomba, ha avviato il progetto 'La Gerla'.

"L'iniziativa è finalizzata ad aiutare persone e famiglie in difficoltà economica - spiega l'assessore alle Politiche sociali, Francesca Lucianaz - residenti nel comune di Charvensod. Sarà possibile, nei negozi del territorio che aderiranno al progetto, acquistare e lasciare in apposite ceste generi alimentari che saranno poi consegnati da volontari a chi ne ha necessità".

Per richiedere i generi alimentari sarà necessario compilare un modulo, disponibile sia sul sito del Comune www.comune.charvensod.ao.it sia, in forma cartacea, all'ingresso del Municipio, alla Casa dell'acqua a Pont-Suaz e alla fermata dell'autobus di Plan-Félinaz (vicino al negozio di alimentari). Tale modulo dovrà essere poi lasciato nella cassetta delle lettere del Municipio o inviato all'indirizzo sociale@comune.charvensod.ao.it.

Tre i modi per donare: lasciare generi nelle apposite ceste negli alimentari Lucianaz a Ampaillan e Torchia a Plan-Félinaz; chiamare il numero 3883749691 per la donazione direttamente da casa e un volontario verrà a ritirare i generi alimentari; fare una donazione monetaria al fondo 'Charvensod solidaire', specificando nella causale 'Donazione La Gerla': Banca di credito cooperativo valdostana (IT53Q0858701211000110150701), Unicredit (IT37G0200801210000102396075), Banca Prossima (IT20K0335901600100000005667) o Bancoposta (IT48R0760101200001024273037).