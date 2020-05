Perché il Tor des Geants è stato annullato dopo la scadenza delle iscrizioni?

Tutto regolare ma sarebbe utile che venissero illuminate alcune zone grigie sui tempi di un possibile annullamento del Tor des Geants. Infatti, ben vedere, nonostante l’emergenza coronavirus dichiarata dal Governo dal 31 gennaio, le iscrizioni alla gara valdostana sono proseguite fino al 15 marzo.

Ma guardando il calendario i conti non tornano:

8 marzo - DPCM con misure di contenimento del contagio da Covid19

9 marzo - le misure già previste 8 marzo saranno valide sull'intero territorio nazionale. Stop agli spostamenti, blocco di ogni manifestazione sportiva.

11 marzo - il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dichiara in conferenza stampa la pandemia mondiale per Covid19.

In Italia - Il numero di contagi è salito a 12462 positivi e 827 morti.

15 marzo - TOR ultimo giorno per finalizzare l'iscrizione procedendo al versamento della quota 750,00 euro con carta di credito.

Il buon senso avrebbe preteso una maggiore prudenza. Il Tor è caratterizzato da numerose basi vita dove controllare o impedire il contatto fisico è quasi impossibile.

Immaginate la partenza o gli assembramenti in caso di cattivo tempo in quota. Pensare di portare in Valle d’Aosta per una competizione centinaia di persone provenienti da mezzo mondo, ad esempio Cina, Stati Uniti, Russia, ecc. potrebbe essere un problema per la sicurezza degli atleti, dei volontari, dei fisioterapisti e degli spettatori.

Andare avanti nonostante i blocchi delle attività sportive è stata una scelta un po’ forzata da parte degli organizzatori e non dovrebbe avere conseguenze su chi si è iscritto in totale buona fede. Alcune perplessità e alcuni dubbi sarebbero emersi ma gli unici riferimenti erano riconducibili al regolamento: o si pagava l’iscrizione nei termini o si perdeva il diritto alla partecipazione.

Nessuna tolleranza e nessun impegno ufficiale per riconoscere il diritto alla completa restituzione dell’iscrizione qualora il Tor venisse annullato o dovesse svolgersi con formule non corrispondenti alle edizioni passate. Chiamare Tor delle formule “mignon” crediamo sia una presa in giro.

Tutte le altre competizioni sono state annullate ben prima della scadenza delle iscrizioni. Perché mantenere i termini per le iscrizioni al Tor nonostante ci fossero stati da subito fondate incertezze sul suo effettivo svolgimento?

Perché le quote incassate dalla società di Alessandra Nicoletti, che dovrebbero ammontare a 700/800 mila euro, non dovrebbero essere restituite al 100%?

Dubbi sul reale svolgimento del Tor non sono una novità dell’ultimo momento e non esiste una forza maggiore che emerge nel mese di maggio. Speriamo che gli organizzatori abbiano più a cuore la salute degli atleti, dei volontari e il futuro della competizione rispetto alle loro esigenze e scelgano di restituire totalmente le iscrizioni versate.