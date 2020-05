Fin che la barca va voghiamo un po’ di qua e un po’ di là

Nei giorni scorsi l’Uv ha diffuso un comunicato nel quale precisava e lamentava: “Nel mondo politico valdostano in nessun modo si contribuisce a costruire un clima di fiducia intorno alla politica. Il clima da campagna elettorale, da noi non condiviso, permea anche in questo momento difficile e senza precedenti per l’economia della nostra Regione". Nella sostanza chiedeva: "Si a riaperture con buon senso e senza aspettare decisioni romane".

La nota precisava: "La politica ha il dovere di muoversi velocemente, ma con la giusta cautela e attenzione, senza pericolosi roboanti proclami che contribuiscono solo ed esclusivamente a creare confusioni e attese che non potranno essere soddisfatte in pieno”.

E ancora, facendo riferimento alla fine del coprifuoco, ha scritto: “Si deve fare ogni sforzo umanamente e tecnicamente possibile per rendere tutte le misure operative il prima possibile, facendo attenzione al fatto che, come abbiamo potuto già sperimentare di recente, legiferare in fretta può creare al momento attuativo della norma dubbi interpretativi e impasse istituzionali”. (fine citazione)

Tutto bene. Ma…

Nell’ultima adunanza del Consiglio valle sono stati votati tre ordini del giorno, tutti approvati, presentati dal gruppo Stella Alpina e dal Consigliere Giovanni Barocco (GM).

Il primo, all'unanimità, impegna l'Assessorato alla sanità ad attivare una misura di supporto multidisciplinare per attuare interventi specifici sulle situazioni di disagio sociale e psicologico legate all'emergenza da Covid-19, aumentando il numero di operatori sociali sul territorio attivi anche sulle necessità non derivate dalla pandemia.

Il secondo, approvato con 24 favorevoli (SA, Misto Lega VdA, AV, Mouv', PNV-AC-FV, Minelli, Farcoz, Lavevaz) e 11 astenuti (M5S, Vdalibra, ADU VdA, Baccega, Peinetti, Testolin, Bertin), impegna la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni e la Giunta a definire criteri e tempi delle riaperture delle attività in parallelo alla gestione della crisi sanitaria, stabilendo le prescrizioni necessarie alla riapertura scaglionata attraverso un confronto diretto con la task force nazionale attivata con lo stesso scopo e con i portatori d'interesse locali.

Il terzo, approvato con 20 voti a favore (SA, Misto, Lega VdA, Vdalibra, Mouv', M5S) e 15 astenuti (AV, UV, RC-AC, PNV-AC-FV, ADU VdA), impegna il Presidente della Regione ad acquisire entro 7 giorni i dati sui decessi registrati in tutti i Comuni valdostani su base mensile da novembre 2019 a marzo 2020, affinché siano utilizzabili per le decisioni di riapertura delle attività economiche; impegna inoltre il Presidente della Regione a rendere noti quotidianamente i dati relativi a tamponi ed esami sierologici effettuati, refertati e in attesa di esito, fornendo gli stessi dati riferiti a ogni giorno a partire dal 12 marzo 2020.

Tutto questo ha deliberato il Consiglio Valle.

Alla luce del comunicato unionista l’Uv ha proprio ragione: “nel mondo politico valdostano in nessun modo si contribuisce a costruire un clima di fiducia intorno alla politica”.