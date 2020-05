Assessore Bertschy, 'Oggi Festa Europa è messaggio di nuova solidarietà'

La Giornata europea o Festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno; la data ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione Schuman, che segna l'inizio del processo d'integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione federale.

"L’emergenza sanitaria in corso ci impone di celebrare in modo diverso dal passato questa Festa dell’Europa 2020 - commenta Luigi Bertschy, assessore regionale agli Affari europei e Politiche del lavoro - nella quale vengono meno i momenti di aggregazione e di incontro che avevano caratterizzato le ricorrenze precedenti. Ciò nonostante, l’Europa è presente oggi più che mai nella vita di ognuno di noi, grazie alle numerose risposte che sta dando a tutte le nazioni, tra cui l’Italia, che è tra le più colpite dal Covid-19".

Per l'assessore "è importante che l’Europa ritrovi la sua vera natura, cioè di luogo solidale con regole e opportunità che permettano la crescita globale di tutti i paesi che la compongono, solo in questo modo potremo progredire insieme". Tali risposte "vanno a beneficio del sistema sanitario, della ricerca scientifica e del settore economico e sociale".

A livello regionale, tra gli interventi messi in atto per il prossimo rilancio economico–sociale ve ne è uno in particolare che concerne direttamente i Fondi europei, come spiega Bertschy: "Si sta, infatti, definendo il riorientamento delle risorse residue dei Programmi cofinanziati FESR e FSE, del periodo 2014/20, per fronteggiare la crisi in corso".

Pensando alla musica come linguaggio universale, l’Assessorato con la collaborazione della Fédération des Harmonies Valdôtaines ha realizzato un video che coinvolge i componenti di numerose bande musicali valdostane nella registrazione dell’Inno alla Gioia di Beethoven, inno ufficiale dell’Unione europea.

Un’altra iniziativa è dedicata agli studenti valdostani delle scuole superiori di secondo grado, cui sarà proposto un incontro a distanza, tenuto da Gianpaolo Meneghini del Segretariato generale del Parlamento europeo, in occasione del quale si parlerà di Europa.