Oggi sabato 9 maggio saint Grégoire de Nazianze

Le Messager Valdotain ricorda sabato 9 maggio saint Grégoire de Nazianze

La Chiesa celebra Beata Maria Teresa di Gesù (Carolina Gerhardinger) Fondatrice

Nacque in un sobborgo della città di Ratisbona in Baviera, il 20 giugno 1797. Carolina Gerhardinger ottenuto il diploma di maestra elementare, ebbe l'incarico d'insegnante alla scuola femminile. Dopo ebbe l'idea di creare una Congregazione organizzata in modo da inviare le suore, a due alla volta, nelle scuole rurali. Quindi dette vita nel 1833 ad una piccola comunità religiosa in Neunburg nel Palatinato in Baviera. Il 16 novembre 1835, fece la sua professione cambiando il nome in quello di Maria Teresa di Gesù. La sua congregazione si propagò in tutto il mondo. Il 9 maggio 1879 si spense a Monaco. Beatificata il 17 novembre 1985.

Il sole sorge alle ore 6,05 e tramonta alle ore 20,38