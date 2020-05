Pilota guarito da Covid-29, 'io ammalato nel giorno della morte di mio papà'

Ha avvertito i sintomi ed è stato sottoposto al tampone poche ore dopo che il papà, anche lui contagiato dal nuovo coronavirus, si è spento in ospedale.

E' guarito dopo 36 giorni di isolamento a casa Giancarlo Farinetti, di 54 anni, esperto pilota di elicotteri e protagonista di alcune delle più importanti missioni di salvataggio degli ultimi anni sulle montagne valdostane.

"Il 18 marzo - ricorda Farinetti - ero andato a trovare mio papà in Piemonte per capire cosa avesse, dato che non stava bene. Il medico non aveva pensato a problemi legati al Covid ma a questioni di carattere neurologico. Per cui sono rientrato ad Aosta, dove vivo. Ma poi sono venuto a sapere due giorni dopo che era stato ricoverato in ospedale a Chieri e che era risultato positivo al coronavirus". Quindi ha chiamato il 112. "Mi è stato detto di ricontattarli per sottopormi al tampone in caso di febbre alta o problemi respiratori. Sono stato bene e non ho avuto alcun problema dal 20 al 29 marzo quando, al pomeriggio, mi è salita la febbre. A me non viene quasi mai, e al massimo dura un giorno. Allora sono stato portato in ospedale per essere sottoposto al tampone e a una lastra ai polmoni. Ho atteso un po' di tempo perché, non so bene per quale motivo, probabilmente non sono arrivati gli esiti di quel giro di tamponi. Quindi dopo una settimana mi hanno ripetuto il tampone che è risultato positivo: non avevo avuto dubbi perché io nel frattempo, per sette giorni, ho avuto la febbre. Il 6 aprile la temperatura corporea si è infine abbassata ma sono rimasto a casa per aspettare che passassero i giorni previsti per fare i due tamponi di guarigione. Il primo me l'hanno fatto intorno al 17 aprile e l'altro qualche giorno dopo: mi hanno consegnato l'esito del secondo il 24 di aprile".

Il pilota non ha avuto alcun sintomo a livello respiratorio, solo la febbre che "per una settimana mi saliva verso sera e che tenevo sotto controllo con il paracetamolo. Ero abbastanza tranquillo finché vedevo che" le vittime "erano persone anziane, con patologie particolari, però pian piano l'età si abbassava, perché sono venute a mancare persone più giovani di me. Per cui lì ho iniziato a preoccuparmi. E nei giorni in cui avevo la febbre pensavo veramente a tante cose".

Il padre, Luigi Farinetti, aveva 86 anni. "Soffriva già di altre patologie e a livello di difese immunitarie era già compromesso".