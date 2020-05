Proseguono lavori di pavimentazioni strada statale a La Salle e La Thuille

Prosegue il risanamento della pavimentazione riavviato questa settimana lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta” in seguito allo stop invernale. Anas ha attivato il cantiere nell’ambito del territorio comunale di La Thuile e consentirà il ripristino del piano viabile per un tratto di circa 1 chilometro a partire da località Petite Golette. Completati i lavori a La Thuile il cantiere si sposterà nel comune di La Salle tra Derby (km 124) e Chabodey (km 125,500).

Per l’esecuzione degli interventi i tecnici hanno previsto l’istituzione del senso unico alternato, attivo dalle 7:30 alle 18:30 fino a fine maggio.

Il cantiere sarà sospeso durante i giorni festivi prefestivi.

