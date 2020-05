Ad oggi sono 360 le Oss valdostane che hanno effettuato il tampone Covid

Le linee guida sanitarie dell'Oms sono chiare: i tamponi di test Covid, destinati alle categorie professionali più a rischio, devono essere eseguiti anche alle Operatrici socio sanitarie-Oss che lavorano sul territorio e soprattutto nelle micrcocomunità.

"Ad oggi in Valle d'Aosta sono stati effettuati circa 360 tamponi fra il personale socio sanitario Oss impiegato nelle strutture per anziani - spiega il medico Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza Covid nella nostra regione - compresi gli addetti delle pulizie. Ovviamente si è intervenuti prima laddove vi era urgenza, ovvero fra il personale attivo nelle micro con più casi di contagio".

Le Oss in Valle d'Aosta sono oltre 400; attualmente al vaglio dei test è rimasta 'indietro' l'Unité Grand Paradis, dove però non sono stati praticamente registrati casi di contagio da coronavirus tra le Oss; il protocollo è però in corso in tutta la Valle e l'Unité dovrebbe essere coperta dai test dalla prossima settimana.

"La scelta di effettuare i test fra il personale che ha operato e opera con persone contagiate è certamente la più ovvia - commenta Patrizia Pradelli, consigliere comunale di Aosta per il M5S e portavoce delle Oss della Grand Paradis - ma non dimentichiamo che esistono i casi asintomatici con i quali potremmo venire a contatto quotidianamente; insomma, occorre che i test siano svolti e completati quanto prima anche ai piedi del Gran Paradiso".

Eppure ad oggi in Valle d'Aosta molte Oss lamentano ancora la carenza dei test; caso limite l'Unité Grand Paradis che registra un tasso di test molto basso.