Trek Nature valorise sentiers à Rhemes

Le projet Interreg Alcotra Trek Nature est en voie d'achèvement. L'objectif est la création d'un réseau d'itinéraires internationaux le long des sentiers alpins empruntés depuis l'antiquité entre la Vallée d'Aoste, le Piémont et la Vanoise (France) mais qui risquent d'être oubliés.



En chef de file Rhêmes-Notre-Dame, le projet vise à promouvoir les territoires qui comprennent également Valsavarenche, Ceresole Reale, Val d'Isère et Bonneval-sur-arc, à cheval des parcs nationaux du Grans Paradis et de la Vanoise. Territoires historiquement unis par des liens profonds qui, par une série d'interventions pour un total de deux millions d'euros (dont 500 mille à Rhêmes) du Fonds européen de développement régional (Feder), le projet Trek Nature veut promouvoir et valoriser dans le but de permettre aux touristes et aux locaux de redécouvrir les traditions qui les lient aux Alpes. L'application dédiée ''Trek Nature'' pour appareils mobiles est déjà disponible.