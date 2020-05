In tempo di coronavirus l’AREV promuove una rassegna zootecnica virtuale

Libri genealogici e Registri anagrafici delle specie e razze autoctone. Il primo di maggio è trascorso senza lo svolgimento del “concours reina dou lacë”, l’importante manifestazione che presentava al pubblico ed agli esperti l’avanzamento genetico degli animali iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici delle specie bovine e caprine da latte, presenti in Valle d’Aosta. Così come non si è svolta la fase primaverile delle rassegne delle Razze Bovine Valdostane.

Gli allevatori, anche quest’anno, come ogni anno, attendono questi appuntamenti con entusiasmo e preparano accuratamente i loro animali.

"Così non potendo svolgere le manifestazioni nella consueta formula con la partecipazione fisica di animali e pubblico, a causa delle note restrizioni sanitarie, l’AREV - spiega il presidente Dino Planaz - ha pensato di istituire un concorso virtuale che si concretizzerà mediante la pubblicazione di una serie di fotografie dei migliori soggetti di ogni allevamento iscritto ai vari libri genealogici ed il successivo svolgimento di un concorso finalizzato a evidenziare quegli animali che raccoglieranno il maggior numero di consensi da parte del grande pubblico".

Quindi a partire da lunedì 11 maggio e fino al 31 maggio gli allevatori sono invitati a far pervenire all’AREV le loro fotografie in formato orizzontale, dei migliori soggetti, indicando in didascalia il numero di matricola ed il nome. Le foto, una per razza, vanno inviate utilizzando la mail s.porliod@arev.it e/o il WhatsApp al n. 3441328497.

Il concorso è riservato agli allevamenti valdostani per gli animali iscritti ai Libri e Registri Genealogici:

• per la specie bovina Libri Genealogici della Valdostana Pezzata Rossa e Valdostana Pezzata Nera e Castana; • per la specie Caprina ai Libri Genealogici Saanen e Camosciata delle Alpi, ai Registri anagrafici della razza Valdostana e Alpina Comune;

Le immagini saranno poi pubblicate sui social alle pagine facebook ed instagram delle “Rassegne zootecniche in Valle d’Aosta”, appositamente istituite per il concorso, e messe in onda su TV Vallée, nell’ambito del programma “La Valle d’Aosta in TV”, canale 15 del digitale terrestre, durante i mesi di giugno e luglio.

In questo periodo ognuno potrà selezionare il suo soggetto preferito in base ai propri gusti. Al termine gli animali più votati per le varie razze saranno dichiarati vincitori ed in occasione di una importante manifestazione zootecnica presentati fisicamente al pubblico ed agli allevatori. Per ulteriori informazioni il regolamento del concorso è consultabile sul sito dell’AREV all’indirizzo www.arev.it